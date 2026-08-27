Buscan proveedores locales para farmacéuticos

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El Programa del Fondo de Internacionalización y Sustitución de Importaciones abrió una intensa búsqueda de proveedores locales para que aquellos que preparan insumos o medicamentos en México reúnan los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, aseguró Manuel Galván, presidente del Clúster Médico.

Se pretende mantener al nivel de los países que son igual de competitivos, pero procurando que el capital de proveeduría de insumos se quede en México.

Informó que la tendencia va por el lado de la sustitución de los proveedores que son inadecuados para lo que se necesita hoy.

La proveeduría deberá cumplir con requerimientos como lo que se produce cerca y en el territorio incluido en las reglas del comercio. También se encuentra en proceso y diseño de una estrategia para que la sustitución se haga de manera eficiente, porque habrá un contrato que va a asegurar la compra de esos insumos, ya sea productos semiterminados o terminados.

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El fideicomiso que apoyará la estrategia será diseñado con reglas de operación, y lleva apoyo de capital de trabajo, pasivos a corto plazo y estrategias de inversión a largo plazo. Añadió que las empresas podrán utilizar esas estrategias para las necesidades particulares de cada cual, puesto que el diseño es exactamente el mismo y las reglas de operación aplican de manera indistinta para cualquier necesidad.