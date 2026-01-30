Buscará abrir la UASLP una "prepa" en Valles

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí podría abrir una nueva preparatoria en el campus de Ciudad Valles a partir del próximo ciclo escolar, luego de que el proyecto fue incorporado para su análisis y votación en la sesión de este viernes del Consejo Directivo Universitario (CDU).

La propuesta corresponde al Bachillerato General Universitario, impulsado por la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, y contempla iniciar operaciones con una matrícula inicial de 60 alumnos.

El proyecto se inscribe en un contexto en el que la UASLP mantiene desde hace años una presencia limitada en el nivel medio superior, concentrada principalmente en Matehuala, luego de que otras preparatorias universitarias fueron cerradas en el pasado, tras conflictos sociales y protestas que derivaron en una reconfiguración de este nivel educativo dentro de la institución.

De acuerdo con la información que será presentada al CDU, los gastos de operación se cubrirían con recursos propios, ya que el campus de Ciudad Valles cuenta con docentes y estructura académica suficientes para atender al nuevo grupo.

