logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscará abrir la UASLP una "prepa" en Valles

La UASLP busca ampliar su presencia en el nivel medio superior con una posible preparatoria en Ciudad Valles

Por Daniel Ortiz

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Buscará abrir la UASLP una "prepa" en Valles

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí podría abrir una nueva preparatoria en el campus de Ciudad Valles a partir del próximo ciclo escolar, luego de que el proyecto fue incorporado para su análisis y votación en la sesión de este viernes del Consejo Directivo Universitario (CDU).

La propuesta corresponde al Bachillerato General Universitario, impulsado por la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, y contempla iniciar operaciones con una matrícula inicial de 60 alumnos.

El proyecto se inscribe en un contexto en el que la UASLP mantiene desde hace años una presencia limitada en el nivel medio superior, concentrada principalmente en Matehuala, luego de que otras preparatorias universitarias fueron cerradas en el pasado, tras conflictos sociales y protestas que derivaron en una reconfiguración de este nivel educativo dentro de la institución.

De acuerdo con la información que será presentada al CDU, los gastos de operación se cubrirían con recursos propios, ya que el campus de Ciudad Valles cuenta con docentes y estructura académica suficientes para atender al nuevo grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    SLP

    Rubén Pacheco

    Avalan cobro por las placas mundialistas
    Avalan cobro por las placas mundialistas

    Avalan cobro por las placas mundialistas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    SLP

    Martín Rodríguez

    Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez