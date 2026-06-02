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Buscará EGC dejar Fondo de Pensiones

Por Rolando Morales

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Buscará EGC dejar Fondo de Pensiones
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que una de sus metas antes de concluir su administración es dejar establecido el Fondo Municipal de Pensiones, con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del Ayuntamiento frente al creciente número de trabajadores jubilados. Lo anterior surge luego de que se diera a conocer que actualmente existen 3.16 trabajadores en activo por cada jubilado dentro de la administración municipal, una relación que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, el cual actualmente se cubre con gasto corriente y carece de un fondo específico.

      Galindo reconoció que la situación representa un reto heredado de administraciones anteriores, pues aseguró que cuando asumió el cargo encontró un Ayuntamiento que prácticamente no jubilaba ni pensionaba a sus trabajadores. Señaló que durante sus casi cinco años de gestión se habrán concretado alrededor de 500 jubilaciones, cifra que calificó como muy alta.

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