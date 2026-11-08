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C. Azuara: descuida gobierno estatal las vialidades a su cargo

En el Río Santiago y Anillo Periférico se han multiplicado los baches y hoyancos

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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C. Azuara: descuida gobierno estatal las vialidades a su cargo
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      El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, señaló la falta de mantenimiento en espacios cuya conservación corresponde al Gobierno del Estado, particularmente en el bulevar Río Santiago y el Anillo Periférico, donde afirmó que hay baches y una cantidad importante de luminarias apagadas. 

      Advirtió que, ante la falta de atención estatal, el municipio tendrá que intervenir para atender las necesidades de la ciudadanía.

      Azuara cuestionó que estas vialidades permanezcan en malas condiciones pese a que su mantenimiento corresponde a la administración estatal y reprochó que se señalen las deficiencias de otros espacios sin atender primero las responsabilidades propias. También mencionó el pasaje del río Españita, frente a la Unidad Administrativa Municipal, donde aseguró que el Ayuntamiento ya ha intervenido en dos ocasiones, aunque los trabajos estatales de rehabilitación continúan sin concluir.

      El funcionario también expuso problemas con el alumbrado público en la Zona Industrial, donde varios medidores y cuentas de electricidad corresponden al Gobierno del Estado. Recordó que desde hace tres o cuatro años el Ayuntamiento solicitó información sobre los adeudos que mantenía la administración estatal ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no recibió respuesta. Como antecedente, mencionó el caso de la avenida Tatanacho, donde el municipio terminó absorbiendo las cuentas pendientes para poder hacerse cargo del servicio.

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      Indicó que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de los espacios cuando estos sean entregados formalmente, aunque consideró que la falta de coordinación y de claridad sobre las responsabilidades termina afectando directamente a la población. Sostuvo que el problema no debe reducirse a una disputa entre administraciones, sino a la falta de atención de servicios básicos.

      Azuara también reconoció que han existido diferencias operativas con dependencias estatales cuando el municipio interviene en infraestructura bajo su responsabilidad. 

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