Cae 14.7% recaudación del Predial

El Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó una disminución en la recaudación del Impuesto Predial durante el primer bimestre de 2026 del 14.7 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia.

Recaudación y operaciones del Impuesto Predial en enero y febrero 2026

Durante enero de 2026 se registraron ingresos por 293.7 millones de pesos, cifra inferior a los 329.7 millones obtenidos en enero de 2025, lo que representa una caída de poco más de 36 millones de pesos, equivalente a un descenso del 10.9 por ciento.

En febrero, la diferencia fue aún más marcada. Mientras que en 2025 se recaudaron 39.3 millones de pesos, en 2026 la cifra fue de apenas 20.9 millones, es decir, 18.3 millones menos, lo que implica una reducción del 46.6 por ciento.

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En total, el primer bimestre de 2026 acumuló 314.6 millones de pesos, frente a los 369 millones del mismo periodo del año anterior, reflejando una disminución global de 54.3 millones de pesos, equivalente a una baja del 14.7 por ciento.

Comportamiento en el número de pagos y operaciones

En cuanto al número de operaciones o recibos emitidos por pago de Impuesto Predial, el comportamiento fue mixto. En enero de 2026 se contabilizaron 172 mil 840 pagos, ligeramente por encima de los 172 mil 377 registrados en enero de 2025, lo que representa un incremento marginal de 463 operaciones.

Sin embargo, en febrero se observó una caída importante: se realizaron 12 mil 466 pagos en 2026, frente a 17 mil 608 en 2025, es decir, 5 mil 142 operaciones menos, lo que equivale a una disminución del 29.2 por ciento.

En suma, el total de operaciones en el primer bimestre de 2026 fue de 185 mil 306, mientras que en 2025 alcanzó las 189 mil 985, lo que representa una reducción de 4 mil 679 pagos, equivalente a una baja del 2.46 por ciento.