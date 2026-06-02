Cae aprobación de Morena y de Sheinbaum: PAN
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El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Enrique Dahud, aseguró que Morena atraviesa un proceso de desgaste político a nivel nacional y sostuvo que el evento realizado el domingo para acompañar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de su segundo informe de gobierno, respondió a la necesidad del partido oficialista de demostrar una fuerza que, afirmó, ha venido disminuyendo en los últimos meses.
El dirigente panista señaló que los niveles de aprobación de Morena y de la mandataria federal han registrado una caída importante en distintas encuestas, situación que, a su juicio, motivó la realización de actos simultáneos en las entidades federativas, en lugar de concentrar el evento únicamente en la Ciudad de México como ocurría anteriormente. Como ejemplo, mencionó que en algunos estados la asistencia fue limitada durante la transmisión del mensaje presidencial.
Dahud contrastó esa situación con la concentración encabezada el sábado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde, aseguró, participaron miles de simpatizantes y estuvieron presentes los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Consideró que la presencia conjunta de ambos exmandatarios representa una señal de fortalecimiento para Acción Nacional y de respaldo a la administración estatal.
En ese contexto, el secretario general del PAN criticó la postura del Gobierno Federal frente a los señalamientos contra actores políticos de Morena en entidades.
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