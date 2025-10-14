Cae en el olvido la excentral camionera

El costado norte de la que en las décadas de 1970 y 1980 fuera la Central Camionera, se encuentra abandonada en su mantenimiento, hay hierba crecida y lo que queda de la antigua terminal de los autobuses foráneos, se mantiene en pie por iniciativa de particulares, pero ya quedó muy atrás el esplendor de la zona que ahora luce abandonada y solo con unos cuantos servicios.

La calle abandonada se llama José Guadalupe Torres, en su tramo ubicado entre el bulevar Salvador Nava Martínez y la Avenida de Las Torres. A los alrededores hay negocios de diverso tipo, pero la zona está repleta de tiendas que vivieron su esplendor desde antes de 1993, cuando entró en funciones la denominada Terminal Terrestre Potosina, con mayores elementos funcionales con respecto a la terminal anterior por contar con bahías para taxis.

Sin embargo, en la banqueta hay hierba crecida y bolsas con basura que abandonan los vecinos. Además, se quedó olvidado y ya muy envejecido, un carro de remolque, de los usuales para la preparación de comida rápida.

En lo que queda de la central antigua, utilizan los patios otros prestadores de servicios, tales como pequeñas líneas de itinerario foráneo o de transporte de personal, pero tienen su salida por la calle denominada Costado Sur.

Sin embargo, la realidad es otra en el costado norte, donde el olvido es parte de la vida cotidiana y también la ausencia de mantenimiento de la la calle, a la que creció hierba en las aceras, a pesar de que el pavimento no se ha deteriorado.