Calor y lluvias ponen en alerta a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que este jueves 21 de mayo continuará el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente durante la tarde y noche, aunque también persistirán temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del estado.

La dependencia alertó además sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a la combinación de altas temperaturas, viento y vegetación seca en algunas zonas.

Ante el pronóstico, Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, especialmente al conducir durante lluvias, ya que el pavimento mojado y la reducción de visibilidad incrementan el riesgo de accidentes viales.

Entre las recomendaciones emitidas destacan reducir la velocidad, encender luces y evitar distracciones al volante, así como no intentar cruzar calles, vados o zonas con corrientes de agua.

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También se exhortó a retirar objetos sueltos de techos, patios y balcones que puedan ser arrastrados por el viento, además de evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse en lugares seguros.

La autoridad pidió a la población mantenerse atenta a los reportes y actualizaciones oficiales de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad pública.