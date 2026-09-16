Carretera a Rioverde, vialidad peligrosa

Automovilistas que circulan por los carriles centrales de la carretera Rioverde, en el tramo que va desde antes de la intersección con el Periférico Oriente hacia el distribuidor vial Benito Juárez, advirtieron sobre el riesgo que representa el estado actual de la vialidad, debido a que, ante el retiro de la capa superficial de la carpeta asfáltica de un tramo largo, afirman que se dejaron desniveles en el arroyo vehicular sin que se tenga fecha del inicio de los trabajos de reencarpetamiento.

De acuerdo con los conductores, desde hace aproximadamente dos semanas la carpeta asfáltica permanece en estas condiciones, pese a que se trata de una vía de circulación rápida.

Señalaron que en algunos puntos se retiró parte del asfalto para sustituirlo, pero los trabajos no han concluido, lo que ha dejado diferencias de nivel y hoyancos que podrían ocasionar algún accidente.

Durante un recorrido por la zona se observó una especie de zanja en el tramo del Periférico Oriente, a la altura de la avenida José de Gálvez, que, de acuerdo con los automovilistas, representa un riesgo para quienes transitan por el sector.

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Asimismo, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros se identificó un bordo sobre la superficie de rodamiento, debido a que en ese punto no se habría retirado por completo el asfalto que será sustituido.

Ante esta situación, los conductores solicitaron a las autoridades responsables de la ejecución de los trabajos, ya sea municipal o estatal, agilizar las labores y concluirlas antes de que se registre un incidente de mayor consideración.

También plantearon que, para reducir las afectaciones al tránsito, las labores de rehabilitación se realicen preferentemente durante la noche o madrugada, cuando disminuye el flujo vehicular.

Recordaron que, en semanas anteriores, la maquinaria utilizada para retirar la carpeta asfáltica trabajaba durante las mañanas, coincidiendo con los horarios de mayor circulación, cuando los ciudadanos se trasladan a sus centros de trabajo y los estudiantes a las escuelas, situación que contribuyó a generar congestionamientos vehiculares.