Medina y funcionarios visitaron Zona Tének

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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar y funcionarios visitaron comunidades de la Zona Tének para hacer el inventario de las necesidades técnicas para solventar el abasto de agua.

El recorrido fue iniciado en la parte alta de la zona, con el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán a la cabeza y con el director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Hervert, para analizar cuestiones técnicas.

El alcalde llegó después de atender la inauguración del Hotel Hilton, a donde asistió el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez y en conclusión, quedaron en ajustar válvulas y tuberías que permitan la distribución equitativa del agua, cuestión que ocurre muy pocas veces para la zona de El Ojite, La Subida, La Pila y algunos barrios, cuyos representantes estuvieron en la protesta de este lunes que motivó la visita del alcalde y sus funcionarios.