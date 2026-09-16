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Coepris revisará tortillerías de SL

Estudio de la UASLP detectó una toxina cancerígena

Por Samuel Moreno

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Coepris revisará tortillerías de SL
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      La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ya inició una revisión a tortillerías de la capital potosina, luego de que en un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) detectara la toxina aflatoxina B1, considerada cancerígena para los seres humanos, en más de la mitad de los establecimientos analizados, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Acciones de la autoridad

      El mandatario estatal señaló que será necesario esperar los dictámenes de la autoridad sanitaria antes de determinar si existen irregularidades y, en su caso, aplicar sanciones a los establecimientos involucrados. En ese sentido, Gallardo Cardona pidió no adelantarse únicamente con base a los resultados del estudio universitario, pues consideró necesario realizar una revisión a fondo para contar con elementos que permitan determinar con certeza si existe algún riesgo para la población.

      "Hay que esperar los dictámenes de Coepris y no dejarse llevar solamente por un estudio", afirmó el gobernador, quien sostuvo que las autoridades buscarán actuar sin afectar injustificadamente a los propietarios de las tortillerías en la capital potosina.

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      Detalles confirmados

      De acuerdo con la investigación del Dr. Rogelio Flores Ramírez, investigador de la UASLP, la aflatoxina B1 fue detectada en 16 de 30 tortillerías analizadas en la capital, equivalente al 53 por ciento de la muestra. El investigador aclaró que los resultados no permiten establecer que la misma proporción se presente en toda la ciudad, aunque consideró necesario ampliar el monitoreo.

      Por último, Gallardo aseguró que, una vez que Coepris concluya sus revisiones y emita los dictámenes correspondientes, se deberá actuar contra aquellos establecimientos que incumplan con las condiciones sanitarias.

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