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Vándalo allana viviendas en la colonia Virreyes

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Vándalo allana viviendas en la colonia Virreyes
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      Un sujeto que entró por la fuerza a varios domicilios de la colonia Virreyes, causando daños en puertas y ventanas, fue detenido por agentes de la Policía Vial de la Capital, quienes atendieron un reporte recibido a través de los Comités Vecinales de Seguridad.

      Los afectados, al temer por su integridad, solicitaron la intervención de los oficiales municipales para la detención del señalado. 

      Los hechos se registraron en la calle Basalenque, donde los vecinos solicitaron el apoyo de los agentes municipales informando que el hombre ya había causado diversos destrozos en puertas y ventanas, uno de los habitantes informó que el sujeto se encontraba al interior de su domicilio y autorizó el ingreso de los elementos.

      Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó huir, pero fue alcanzado y asegurado, por lo que, a petición de la parte afectada, se procedió con la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Francisco "N" de 38 años.

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      Enseguida, el detenido fue canalizado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente fue presentado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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