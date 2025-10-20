Cambiarán imagen del comercio en la vía pública
El programa de estandarización de mobiliario urbano en San Luis Potosí busca sustituir puestos improvisados por estructuras uniformes y funcionales.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, pondrá en marcha un programa con el que busca cambiar la imagen del comercio en la vía pública del Centro Histórico. A través de la Dirección de Comercio, se entregará mobiliario urbano estandarizado a comerciantes con permiso vigente, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad peatonal y el orden en el espacio público.
El proyecto, denominado “Estandarización de Mobiliario Urbano Sostenible”, plantea sustituir los puestos improvisados por estructuras uniformes y funcionales que se adapten al entorno patrimonial. Según las reglas publicadas en la Gaceta Municipal, los módulos estarán fabricados con materiales duraderos y de bajo impacto ambiental, y su diseño buscará facilitar el tránsito de peatones y personas con discapacidad.
Entre los modelos previstos se incluyen carritos para la venta de alimentos y frutas, así como estructuras desmontables para giros no alimenticios. Estos equipos serán entregados de manera gratuita, aunque únicamente a comerciantes registrados en el padrón municipal y que cumplan con las normas de ubicación y operación.
La iniciativa surge en respuesta al crecimiento del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, una práctica que desde hace años ha generado tensiones entre la necesidad de trabajo y la preservación del patrimonio urbano.
El programa operará durante 2025 y su ejecución estará a cargo de la Dirección de Comercio, que verificará los expedientes, coordinará la entrega de los módulos y supervisará su uso. También se contempla una etapa de capacitación para los beneficiarios, orientada al mantenimiento del mobiliario y al cumplimiento de los lineamientos municipales.
