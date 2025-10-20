logo pulso
Cambiarán imagen del comercio en la vía pública

El programa de estandarización de mobiliario urbano en San Luis Potosí busca sustituir puestos improvisados por estructuras uniformes y funcionales.

Por Rolando Morales

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Cambiarán imagen del comercio en la vía pública

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, pondrá en marcha un programa con el que busca cambiar la imagen del comercio en la vía pública del Centro Histórico. A través de la Dirección de Comercio, se entregará mobiliario urbano estandarizado a comerciantes con permiso vigente, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad peatonal y el orden en el espacio público.

El proyecto, denominado “Estandarización de Mobiliario Urbano Sostenible”, plantea sustituir los puestos improvisados por estructuras uniformes y funcionales que se adapten al entorno patrimonial. Según las reglas publicadas en la Gaceta Municipal, los módulos estarán fabricados con materiales duraderos y de bajo impacto ambiental, y su diseño buscará facilitar el tránsito de peatones y personas con discapacidad.

Entre los modelos previstos se incluyen carritos para la venta de alimentos y frutas, así como estructuras desmontables para giros no alimenticios. Estos equipos serán entregados de manera gratuita, aunque únicamente a comerciantes registrados en el padrón municipal y que cumplan con las normas de ubicación y operación.

La iniciativa surge en respuesta al crecimiento del comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, una práctica que desde hace años ha generado tensiones entre la necesidad de trabajo y la preservación del patrimonio urbano.

El programa operará durante 2025 y su ejecución estará a cargo de la Dirección de Comercio, que verificará los expedientes, coordinará la entrega de los módulos y supervisará su uso. También se contempla una etapa de capacitación para los beneficiarios, orientada al mantenimiento del mobiliario y al cumplimiento de los lineamientos municipales.

