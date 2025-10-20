Rams embisten a los Jaguars

LONDRES.- Matthew Stafford no será nombrado caballero por su actuación récord en el Estadio de Wembley, pero se preguntó si aún recibirá un premio.

El quarterback de los Rams de Los Ángeles lanzó cinco pases de touchdown en la victoria el domingo 35-7 sobre los Jaguars de Jacksonville Jaguars.

Es la primera vez que ocurre en un juego internacional de la NFL. “¿Recibo una espada o algo así?” preguntó Stafford sonriendo.

No, pero Stafford y los Rams volarán a casa con un récord de 5-2, su mejor inicio desde su temporada ganadora del Super Bowl en 2021.

La última vez que lanzó cinco touchdowns en un juego fue en el Día de Acción de Gracias en 2015 en la victoria de Detroit por 45-14 sobre los Eagles.

El domingo, tuvo pocos problemas con la defensa de Jacksonville al conectar con Davante Adams para tres anotaciones en el icónico hogar del fútbol inglés.

Stafford, quien ha lanzado 12 touchdowns sin intercepciones en sus últimos cuatro juegos, también conectó con el receptor novato Konata Mumpfield y el ala cerrada novato Terrance Ferguson en la paliza en Londres.

Stafford y Adams encontraron el momento adecuado para conectar porque Puka Nacua se perdió el juego por una lesión en el tobillo.

Adams se convirtió en el segundo jugador en anotar tres touchdowns en un juego internacional. La NFL dijo que el primero fue Marcedes Lewis, quien tuvo tres en la victoria de Jacksonville por 44-siete sobre los Ravens en Wembley en 2017.