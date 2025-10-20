Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

Mientras que el gobierno poceño afirma que se avanza en la rehabilitación del Camino a Santa Rita, en la población persisten las quejas por lentitud de las obras, la existencia de baches que se agravaron con las lluvias más recientes y preguntas como si se va a conservar la ciclovía existente o no.

A últimas fechas, las personas usuarias de la ruta a Santa Rita, mencionaron que desde el pasado miércoles 15 de octubre, se aplicaron nuevos cierres y vías alternas en el tramo que va de la calle Bella Vista al residencial Danza de Luz, en sentido suroeste al noreste.

Las complicaciones de tráfico también se acentúan en el tramo cercano a una farmacia de cadena nacional, ubicada en Camino a los Castañón y bulevar San Antonio, donde los baches se han incrementado en número y profundidad, para desgracias de las y los automovilistas.

Algunos criticaron que, desde el inicio de las obras, se retiró la totalidad de los pavimentos en ambos sentidos de circulación, cuando lo que debió ser es que primero se trabajara un tramo mientras que otro seguía prestando servicio en doble sentido.

Al parecer, en los trabajos más recientes, el gobierno municipal ya adoptó la idea de trabajar un tramo primero y el otro después.

Otro señalamiento está relacionado con la ciclovía que existía antes de que iniciaran los trabajos de rehabilitación del Camino a Santa Rita. De este tema, la administración poceña ha dicho que sí se piensa reinstalar el corredor seguro para ciclistas. Incluso, con un mejor diseño urbano.