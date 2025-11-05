Camiones de carga, un riesgo para secundaria

Padres de familia de la Escuela Secundaria "José Ciriaco Cruz" de la colonia Himno Nacional, denuncian que en horario escolar, las autoridades viales permiten el ingreso de camiones de gran tonelaje para descargar mercancías en la tienda de autoservicio que hace décadas fue la primera Comercial Mexicana del estado, vehículos que solo deberían circular y hacer durante la madrugada.

Los padres explican que la irregularidad vial se completa con el hecho de que las autoridades de tránsito les retiraron el derecho de cordón de ascenso y descenso de estudiantes, medida que favorece a los camiones pesados en plena luz del día.

Los padres de familia advierten que hasta ahora no entienden por qué se les retiró la posibilidad de estacionar los vehículos y de bajar a sus hijos en el frente de la escuela secundaria, pero es la propia autoridad quien permite que los camiones hagan maniobras de carga y descarga en una zona altamente riesgosa por el peligro que corren los escolares.

Explicaron que ellos mismos pidieron a las autoridades viales que no permitieran el tránsito de grandes camiones por esa avenida, como lo han hecho en otras partes de la ciudad con transportistas que no pertenecen a grandes cadenas comerciales, pero nadie corrigió.

Advierten que también está en peligro la vida de los estudiantes, porque un camión de grandes dimensiones podría atropellar al que se cruce en un punto ciego. De la misma forma, advierten que está en riesgo la integridad de los automóviles que circulan en una zona de alta demanda por tratarse de una escuela pública.

Los padres de familia explicaron que la preocupación empeora cuando llegan las horas de entrada y salida del plantel educativo, porque la actividad de carga y descarga no para, a pesar de que es el propio reglamento el que impide trasladar camiones pesados a la zona urbana en horas hábiles, precisamente por motivos de seguridad.