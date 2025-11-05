Sufre el peso su peor caída en 3 meses

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.70 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 1.12% o 21 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Esta fue su mayor pérdida para una sesión desde el pasado 18 de julio, cuando reportó una depreciación de 1.18% o 0.22 centavos frente al billete verde.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este martes en 19.14 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.84% o 16 centavos por arriba del cierre del martes.

El peso fue hoy la segunda divisa más depreciada, debido a la expectativa de que podría reducirse el atractivo para las operaciones especulativas del peso con el yen japones (de carry-trade).

Se esperaba que el gobierno de Japón podría intervenir en el mercado cambiario, lo que llevó al yen a ser de las pocas divisas que se apreciaron en la sesión, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Con la apreciación del yen se redujo el atractivo de realizar operaciones de carry trade, pues implicaría menor demanda por pesos, lo que contribuyó a la depreciación de la moneda nacional, agregó la especialista.

Por su parte, el dólar se fortalece por quinta sesión consecutiva, acumulando un avance de 1.56% en ese periodo, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionó el 29 de octubre, que no está decidido un recorte de la tasa de interés en diciembre.