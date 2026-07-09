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Campañas de 2027, sin normas para uso de IA

Se enfrentarán retos legales por uso de inteligencia artificial,advierte TEESLP

Por Ana Paula Vázquez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Campañas de 2027, sin normas para uso de IA
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      La elección de 2027 en San Luis Potosí se realizará sin reglas específicas para regular el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Ante ese vacío legal, el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) resolverá las controversias que se presenten con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los que se generen durante el proceso electoral.

      La magistrada presidenta del TEESLP, Dennise Porras Guerrero, señaló que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas. "No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe", afirmó.

      Indicó que el Tribunal deberá atender los asuntos relacionados con esta materia utilizando los precedentes internacionales y los criterios que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme se presenten denuncias o medios de impugnación durante el proceso electoral.

      Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión, sino que evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías en las campañas políticas. Añadió que ignorar este fenómeno "no es una opción", debido al crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.

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          La magistrada agregó que la elección de 2027 tendrá una relevancia particular.

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