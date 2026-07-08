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Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

El caso de "El Mayo" Zambada reavivó el debate sobre soberanía y posibles operaciones de EU en territorio mexicano.

Por Daniel Ortiz Rmz

Julio 08, 2026 05:16 p.m.
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Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía
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      En medio de los cuestionamientos del Gobierno federal sobre presuntas operaciones de agencias de Estados Unidos en territorio nacional, el diputado local Luis Emilio Rosas Montiel llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía de México.

      Aunque en su posicionamiento no mencionó de manera directa el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, el pronunciamiento se da en el contexto de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la necesidad de esclarecer actuaciones de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.

      El legislador señaló que las declaraciones de la mandataria federal deben analizarse con seriedad, al considerar que una eventual intervención extranjera sin autorización de México podría representar una vulneración a la soberanía nacional, al derecho internacional y al marco jurídico mexicano.

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      "Hagamos una gran convocatoria de unidad nacional en torno a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque la soberanía nacional tiene que ver con el respeto al derecho internacional y el respeto a nuestras leyes", expresó.

      Rosas Montiel sostuvo que la defensa de la soberanía debe ser un objetivo común que trascienda diferencias políticas, especialmente cuando se trata de la actuación de gobiernos o agencias extranjeras dentro del territorio nacional.

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