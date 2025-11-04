logo pulso
Canaco y el ITESM aportan ideas a senadores

Por Martín Rodríguez

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo local (Canaco - Servytur) generaron iniciativas presentadas a los senadores de San Luis Potosí, que buscan construir una agenda legislativa que busca fortalecer el papel del sector frente a la revisión del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC), informó el presidente del organismo empresarial, Fernando Díaz de León Hernández. 

Explicó que la iniciativa pretende la definición de reformas legislativas que incentiven la formalización laboral y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, plan que propone mesas de trabajo nacionales y una agenda legislativa común, en este caso para fomentar la inclusión financiera, la simplificación de trámites y el establecimiento de incentivos fiscales que estimulen la formalidad.

Agregó que los senadores tienen una representación muy valiosa, y por eso decidieron buscarlos, de manera que fuera posible platicar con ellos a ese respecto, una vez compartidos los proyectos desde el sector productivo, que pueden traducirse en políticas públicas que puedan fortalecer la economía local y nacional.

Recordó que el comercio, los servicios y el turismo son motores reales del desarrollo económico. 

El documento presentado lleva un capítulo complementario relacionado con el incentivo a la proveeduría potosina, de manera que se le incluya en la revisión del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

Los representantes empresariales se reunieron con la senadora Verónica Rodríguez Hernández y el senador Gilberto Hernández Villafuerte, pero pidieron comunicar los proyectos a la senadora Ruth González Silva como responsable de la comisión legislativa con enfoque en política exterior.

