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Elevan la cifra de viviendas faltantes en SL

De 50 mil, Canadevi la eleva a ochenta mil

Por Martín Rodríguez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Elevan la cifra de viviendas faltantes en SL
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      No son 50 mil, sino casi 80 mil viviendas las que hacen falta para igual número de familias en la zona metropolitana de San Luis Potosí, cuyo desarrollo se ha retrasado por condiciones que los municipios enfrentan, informó el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Fernando Lárraga.

      Retrasos en trámites con organismos públicos

      En entrevista, el representante inmobiliario indicó que estas condiciones son establecidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los organismos operadores de agua de los municipios y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Recordó que para el caso de los organismos operadores de agua potable, se dificultan las condiciones porque todavía hay quienes deben negociar la transmisión de derechos de extracción de agua subterránea, trámite que lleva la Comisión Nacional del Agua.

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      Los trámites incluyen el uso de aguas subterráneas como parte de las transmisiones de derechos y, en su caso, si se trata de aguas superficiales, también es necesario demostrar la capacidad para generar infraestructura.

      Además del agua, también es necesario desahogar trámites con la CFE, las licencias de uso de suelo con los ayuntamientos.

      Avances y programas públicos para vivienda

      A pesar de ello, dijo, hay avances porque incluso algunos proyectos se encuentran en análisis.

      Hasta ahora, el programa público de construcción de vivienda busca colocar 38 mil casas del programa del Bienestar, entre los derechohabientes del Infonavit o en su caso a través de la institución dependiente directa del gobierno, nada más en San Luis Potosí, y aun así, hay un déficit mucho mayor.

      Aseguró que el "programa oficial ayudaría muchísimo para adquirir casas que puedan ser entregadas a familias de escasos recursos", lo que también permitiría reactivar un sector importante de la economía.

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