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Capacitan a la burocracia municipal en IA

Por Redacción

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a la burocracia municipal en IA
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      La Oficialía Mayor del Ayuntamiento capitalino impartió el curso "Inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos municipales", en donde se brindaron herramientas para aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de la ciudadanía.

      Lizeth Alejandra Díaz de León, Coordinadora de Capacitación, destacó que se ha tomado con seriedad el proceso de capacitación en materia de inteligencia artificial, "es un tema actual, en el que tenemos que ir a la vanguardia de lo que el mundo nos está solicitando. Lo estamos haciendo con ética, responsabilidad y sin miedo, para entrarle con todo a la temática", afirmó.

      La funcionaria explicó que diversas herramientas de inteligencia artificial ya son utilizadas en el gobierno municipal, como el Chatbot Güicho, que interactúa con la ciudadanía a través de WhatsApp, recibe reportes de distinta índole y proporciona respuestas.

      Añadió que estas tecnologías también comienzan a aplicarse en procesos administrativos, como la elaboración de oficios, trámites y otras tareas, con participación de áreas como Catastro, Oficialía Mayor y la Secretaría de Seguridad.

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      Finalmente, Díaz de León señaló que el Ayuntamiento continuará fortaleciendo la capacitación de sus servidoras y servidores públicos, colocando siempre en el centro la creatividad, experiencia y trabajo de cada persona.

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