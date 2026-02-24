Carece el PAN de candidatos

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí no descarta postular a perfiles externos o provenientes de otros partidos, siempre que cumplan con los lineamientos internos y demuestren competitividad electoral, afirmó la senadora y dirigente estatal Verónica Rodríguez Hernández.

PAN San Luis Potosí acepta perfiles externos para elecciones

La también presidenta del Comité Directivo Estatal señaló que el blanquiazul debe contar con aspirantes preparados —hombres y mujeres— para competir en todos los municipios, no sólo en plazas estratégicas como Ciudad Valles, rumbo a los próximos procesos electorales.

Proceso de evaluación y normas internas en PAN San Luis Potosí

Indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie", aunque puntualizó que cualquier interesado deberá apegarse a las normas internas y someterse al proceso de evaluación correspondiente, como ocurre con la militancia.