logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Carece el PAN de candidatos

Admite dirigente estatal que abrirán la puerta a perfiles externos competitivos

Por Samuel Moreno

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Carece el PAN de candidatos

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí no descarta postular a perfiles externos o provenientes de otros partidos, siempre que cumplan con los lineamientos internos y demuestren competitividad electoral, afirmó la senadora y dirigente estatal Verónica Rodríguez Hernández.

PAN San Luis Potosí acepta perfiles externos para elecciones

La también presidenta del Comité Directivo Estatal señaló que el blanquiazul debe contar con aspirantes preparados —hombres y mujeres— para competir en todos los municipios, no sólo en plazas estratégicas como Ciudad Valles, rumbo a los próximos procesos electorales.

Proceso de evaluación y normas internas en PAN San Luis Potosí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que el partido "no le cierra la puerta a nadie", aunque puntualizó que cualquier interesado deberá apegarse a las normas internas y someterse al proceso de evaluación correspondiente, como ocurre con la militancia.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Foto del día | Retenes reforzados
Foto del día | Retenes reforzados

Foto del día | Retenes reforzados

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.