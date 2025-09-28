logo pulso
Carece hospital de licencia para hacer trasplantes

El “Ignacio Morones Prieto” la perdió durante su pase a la federación

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Carece hospital de licencia para hacer trasplantes

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, informó que la transición del hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto” a los servicios federalizados, el proceso implicó un cambio en la denominación de origen de los servicios, conocidas como CLUES a nivel nacional.

Esta modificación provocó que la licencia del hospital para realizar trasplantes dejara de ser válida, por lo que se presentó una nueva solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que aún se encuentra en trámite.

La priista exigió acelerar los trámites para reanudar los trasplantes en el hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto”, tras la manifestación de pacientes renales que denunciaron que el proceso permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Las y los afectados señalaron que el gobierno estatal había prometido reabrir la agenda en noviembre pasado, pero aún no se ha cumplido.

Frinné Azuara aseguró que la Comisión de Salud dará seguimiento puntual para que el hospital pueda reanudar lo antes posible las cirugías, consideradas urgentes para los pacientes. “Estamos inmersos en este tema y le damos seguimiento puntual para que se regrese lo más pronto posible la licencia y puedan reanudar las cirugías, que son urgentes y tan importantes para rescatar el servicio de trasplantes en el estado”, dijo.

Anunció que presentará un exhorto al gobierno federal para ampliar el presupuesto destinado al hospital y garantizar la disponibilidad de vacunas y medicamentos. “Queremos solicitar que se respete y se amplíe el presupuesto para que nunca más falten vacunas ni medicamentos en el estado”.

