Se estancó durante varios meses ampliación de bulevar Santiago
Entre febrero y septiembre del 2025, se estancaron los avances en las obras de ampliación del bulevar río Santiago, según información de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
El 18 de febrero, la dependencia estatal informó que la intervención registraba un progreso del 45 por ciento con reportes semanales y supervisiones continuas, cuyas labores se centran en la apertura de carriles e inicio de introducción del dren central como parte del sistema hidráulico.
Ahora, a casi siete meses después de ese informe, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Seduvop, actualizó el reporte y reconoció que la obra reporta hasta el momento un avance de entre 45 y 50 por ciento.
Explicó que la construcción se dividirá en varias etapas, dado que primero se buscará finalizar el colector pluvial para que el agua fluya por dicha infraestructura, y con ello, progresar con mayor celeridad.
En entrevista, Vargas Tinajero precisó que el proyecto incluye accesos de ascenso y descenso, cárcamos y otros trabajos complementarios.
El planteamiento consiste en que dicha vialidad se extienda hasta la localidad de Palma de la Cruz, localizada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y de ahí salga hasta la carretera federal 57.
“Quiere decir que vas a poder agarrar el bulevar río Santiago desde Lomas (avenida Sierra Leona) y poder llegar a la 57 cruzando toda la ciudad sin ningún semáforo. Ese es un proyecto importante de mil 100 millones de pesos aproximadamente”, dijo en meses pasados el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
