Deportaciones revierten ruta de migrantes
Los que recalan en refugio de SLP ahora van hacia el sur
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Alrededor del 30% de las personas atendidas en la Casa del Migrante, son individuos que viajan "al revés", es decir del norte al sur, porque fueron deportados de Estados Unidos, pero la gran mayoría son mexicanos que van a estados del sureste, informó el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis potosina.
Casa del Migrante atiende deportados y migrantes en tránsito
La Casa de la Caridad recibe diariamente entre 60 y 80 personas en tránsito por el país, es un flujo constante y sin embargo se mantiene un número más o menos controlado, que no habla ni de una baja ni de alguna alza brusca de viajeros.
Añadió que la procedencia de un grupo importante, en este caso no es la de un viaje del sur al norte, sino de aquellos que están siendo deportados desde Estados Unidos, pero también hay viajeros que provienen de Honduras, Guatemala y Venezuela como el mayor número de personas que cruzan el país.
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Necesidad de apoyo y donaciones para migrantes
Luna Aguilar aseguró que sin embargo, el 30% o 40% de los migrantes en tránsito son personas que van de regreso a sus lugares de origen, luego de que se les deportó en la frontera.
"Sobre todo han llegado hermanos mexicanos, un grupo constante desde que comenzaron las deportaciones", señaló el activista.
Agregó que podría haber de 15 a 20 personas de origen mexicano que todos los días pasan por la Casa del Migrante y se dirigen a sus lugares de destino luego de que se les impidió cruzar la frontera.
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Se condena el uso desproporcionado de la fuerza y se reafirma el compromiso con la protección de derechos humanos.
El entrevistado expuso que se requiere la donación de productos en especie o de apoyo para atender casos especiales que se dan entre la gente que cruza el país, como personas lesionadas o que sufren algún contratiempo de salud, que obliga a darles atención en lo que permanecen en la Casa del Migrante.
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