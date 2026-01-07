Cascada de alzas este inicio de año

Las tiendas al menudeo impondrán alzas de hasta 25 por ciento en el precio de diversos artículos, indicó Armando Reyes Sías, presidente local de (Canacope), quien afirmó que el escenario de hiperinflación ya llegó.

En entrevista, el líder de comerciantes aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está generando condiciones para cobrar doble el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), y eso significa que la tributación se da dos veces, condición que no debería ocurrir en ningún tipo de impuesto.

Informó que la inflación ya pegó en la leche, y el precio pasó de 50 a 62 pesos por galón. El litro subió a 34 pesos, cuando costaba 27.

Añadió que una cajetilla de cigarros presentó un incremento de 16 pesos, pues costaba 87 pesos y ahora vale 103 pesos. De hecho, aseguró que todas las empresas cigarreras elevaron el costo de sus productos en la misma proporción.

Las bebidas refrescantes carbonatadas registraron un alza de 2 pesos por cada botella, pero hay algunos de ellos que alcanzan una diferencia de 4 pesos. Añadió que las botanas también sufrieron un incremento de 2 pesos por unidad.

Reyes Sías explicó que en los anaqueles también hay precios nuevos para los jugos de fruta y otras bebidas envasadas.

El entrevistado señaló que "estos incrementos no son la forma de levantar una economía", porque más bien se le levanta con empleo, con trabajo y con negocios, porque habiendo más actividad económica, incluso el propio gobierno tiene más entradas de dinero por impuestos. Consideró que las arcas de gobierno se van a ir para abajo y la economía no va a levantar de esa forma.

Reyes Sías precisó que el alza de los precios de todos los productos ha tomado por sorpresa a los comercios, porque hay aumentos mucho muy fuertes que se están dando.