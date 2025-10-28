Caso VEM contra UASLP seguirá su curso jurisdiccional

En breve comentario, la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, declaró que la demanda anunciada por el representante legal de la empresa VEM S. A. de C.V., Fabián Espinosa Díaz de León, se atenderá únicamente por la vía jurisdiccional.

Consideró que no es lo correcto “litigar en medios (informativos) lo que ya está en tribunales”, por lo que se seguirán los procesos legales a los que haya lugar y en cada etapa se informará a la comunidad universitaria y a la sociedad en general cualquier detalle que no afecte dichos procesos.

Lo anterior, en referencia a la contrademanda anunciada por el exdiputado y ahora empresario en el caso del predio propiedad de la Universidad, ubicado en la zona poniente de la capital potosina, detrás del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO), sobre la avenida Real de Lomas.

Espinosa Díaz de León, en entrevista con este medio informativo, adelantó que demandará a la Universidad Autónoma por 700 millones de pesos con el argumento de que la Institución incumplió los acuerdos estipulados en el contrato de arrendamiento del citado predio, para la construcción de un complejo deportivo que, luego de 20 años de usufructo, retornaría al patrimonio universitario.

