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Cayó un árbol de la Av. 16 de Septiembre

Por Leonel Mora

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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      Además de la caída de un árbol sobre la acera en la avenida 16 de Septiembre, autoridades de Villa de Pozos no reportaron mayores afectaciones por la lluvia de este lunes por la noche y madrugada del martes en la zona metropolitana. Como sea, se mantienen las recomendaciones para evitar perjuicios por probables inundaciones.

      La caída del árbol fue atendida cerca del mediodía de ayer martes luego de recibirse el reporte. Personal especializado procedió al acordonamiento del área, corte de ramas, retiro de follaje y limpieza de la banqueta para que ésta quedara libre para el tránsito de personas.

      Tanto la Guardia Civil Municipal como Protección Civil no reportaron encharcamientos de consideración y mucho menos inundaciones que afectaran vialidades o viviendas. De cualquier forma, se insistió en el llamado a la población a no desechar basura en la vía pública, ya que ésta es la principal responsable de los taponamientos en el drenaje pluvial y sanitario.

      De acuerdo a las previsiones del clima, se espera más presencia de lluvias para este jueves, viernes y sábado, por lo que se invitó a la población a seguir las medidas de precaución para evitar tanto perjuicios personales como accidentes de tráfico.

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