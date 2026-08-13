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CEA planeará retiro de lirio en San José

Conagua y Ayuntamiento actúan como coadyuvantes

Por Rubén Pacheco

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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CEA planeará retiro de lirio en San José
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      Con base a lo establecido en la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, la Comisión Estatal del Agua (CEA) es la responsable de generar los planes de acción para el retiro de lirio acuático de la presa San José, precisó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Dicho fallo del amparo en revisión 366/2019, dictada el 31 de enero del 2024, precisó que el gobernador del estado; la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; la CEA; y el Interapas, son las instancias responsables del retiro de la hierba. 

      El funcionario federal remarcó que la cuenca que pasa por la localidad de Escalerillas, es de competencia estatal, por lo tanto, el Gobierno del Estado es el responsable de la intervención del cuerpo de agua.

      No obstante, matizó que el ayuntamiento capitalino -organismo operador Interapas- deberá coordinarse con la CEA en la elaboración del plan de manejo para quitar el lirio. En tanto, la Conagua tendrá una función de coadyuvante, añadió. 

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      Adujo que la Conagua no considera un financiamiento hacia los otros dos niveles gubernamentales, sino que los tres intervengan para la solución del problema existente desde hace varios años.

      Recordó que existe el antecedente de haber sostenido una reunión con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) para revisar el citado juicio de amparo, incluso cada instancia vinculada realiza las propuestas, de acuerdo con sus competencias.  

      "Yo quiero aclararlo mucho. No había tenido la oportunidad de hablarlo con ustedes. La Conagua está coadyuvando, por eso se manifestó el recurso que se le entregó a la CEA para la planta de tratamiento", concluyó González Castillo. 

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