Es la Huasteca donde más se vulneran D.H.

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La región Huasteca se mantiene como el principal foco de atención para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, al concentrar el mayor número de solicitudes de intervención relacionadas con presuntas vulneraciones a derechos fundamentales, informó la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

Atención prioritaria en la región Huasteca

La titular de la comisión señaló que, de enero a la fecha, la institución ha realizado alrededor de mil 500 atenciones, cifra que refleja la persistencia de diversas problemáticas que afectan a la población en distintas zonas del estado, aunque con una incidencia particularmente marcada en municipios de la Huasteca.

Entre los asuntos que generan más solicitudes de apoyo destacan conflictos en materia educativa, temas vinculados a seguridad pública y dificultades en la realización de trámites administrativos, situaciones que, en muchos casos, requieren la intervención de la comisión para garantizar el acceso efectivo a derechos y servicios.

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Retos y acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"La zona donde hemos recibido más atenciones es la Huasteca", reconoció Argüelles Moreno, quien explicó que la diversidad de casos evidencia retos permanentes en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas.

Aunque únicamente alrededor del 30 por ciento de las atenciones derivan en la apertura de una queja formal, la presidenta de la CEDH precisó que el restante 70 por ciento corresponde a orientaciones, gestiones y canalizaciones, lo que demuestra que una parte importante de la población busca apoyo para resolver problemáticas antes de que escalen a procedimientos legales o administrativos más complejos.

La ombudsperson consideró que uno de los principales desafíos consiste en lograr que los derechos de las personas sean restituidos de manera inmediata, sin necesidad de prolongar los procesos. Para ello, destacó la coordinación que la comisión mantiene con dependencias estatales y autoridades de distintos órdenes de gobierno.