logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La CEEAV destina apoyos a los deudos de 11 víctimas de asesinato

Otorgó compensaciones económicas en San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
La CEEAV destina apoyos a los deudos de 11 víctimas de asesinato
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       En lo que va del 2026, en 11 casos de asesinato se ha brindado apoyo económico, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, informó Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

      Entre enero y julio del 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 258 carpetas de investigación por asesinato, de las cuales 254 corresponden a homicidio doloso y cuatro a feminicidio, según el informe más actual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

      El comisionado victimal explicó que los casos de las familias de las tres mujeres asesinadas por cuestiones de género, provienen de años anteriores, es decir. no se cometieron este año.

      Refirió que los beneficios otorgados a los deudos correspondieron al rubro de compensación económica, porque la reparación integral con otro tipo de servicios alcanzó los mil 200 usuarios.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Explicó que, desde el inicio de cualquier hecho victimizante, se garantiza el acceso al Fondo destinado para cubrir hospedajes, traslados, gastos funerarios, peritajes, entre otros.

      "Desde que ocurre el hecho victimizante, nosotros como estado atendemos de manera integral a las víctimas, es decir, les accesamos al fondo para cualquier necesidad que estas personas tengan", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias acechan a tres regiones de SLP; el calor no cede
      Lluvias acechan a tres regiones de SLP; el calor no cede

      Lluvias acechan a tres regiones de SLP; el calor no cede

      SLP

      Redacción

      Protección Civil advierte por tormentas puntuales durante la tarde en el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca

      Un problema, las tomas clandestinas de drenaje: Interapas
      Un problema, las tomas clandestinas de drenaje: Interapas

      Un problema, las tomas clandestinas de drenaje: Interapas

      SLP

      Rolando Morales

      Una conexión clandestina provoca fugas, el agua puede erosionar el terreno debajo del asfalto, dice el organismo

      Difunden datos "hackeados" de la UASLP
      Difunden datos "hackeados" de la UASLP

      Difunden datos "hackeados" de la UASLP

      SLP

      Daniel Ortiz

      Exponen expedientes académicos y personales de casi mil alumnos

      Gobierno recorta el gasto anual
      Gobierno recorta el gasto anual

      Gobierno recorta el gasto anual

      SLP

      Rubén Pacheco

      Quitó celulares a funcionarios, ahorrando anualmente más de $600 mil