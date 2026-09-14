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Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar

Autoridades siguen sin cumplir acuerdo; radicalizarán sus protestas

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar
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      AXTLA.- Habitantes de Picholco vuelven a plantarse en las márgenes de la carretera México-Laredo para protestar por la falta de cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de Matlapa, por el caso de Fermín Isabel Antonio, fallecido hace una semana.

      A la altura del poblado perteneciente a este municipio, varias protestantes que ya habían sostenido cartulinas de protesta a media semana, repitieron su descontento, parándose en las calzadas a un lado de la vía de rodamiento, con la misma exigencia: justicia para Fermín.

      El domingo pasado, luego de que los de Picholco retuvieron durante seis horas a policías estatales y municipales por la presunta muerte de Fermín Isabel, después de detenerlo y entregarlo casi muerto al Hospital de Santa Catarina, los de ese poblado hicieron que la alcaldesa de Matlapa (de donde son los policías), María de Jesús Rivera Rosales firmara un acuerdo que establecía la baja de los agentes policiacos y el apoyo a la familia, pero al ver que ni una cosa ni otra se cumplen, se manifestaron pacíficamente este jueves y ahora este domingo, con la promesa de más acciones si no se cumple con lo acordado.

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