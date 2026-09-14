Lluvias acechan a tres regiones de SLP; el calor no cede
Protección Civil advierte por tormentas puntuales durante la tarde en el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca
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El clima dará un giro este lunes en buena parte de San Luis Potosí: mientras el calor continuará apretando, existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde en las regiones Altiplano, Media y Huasteca.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llamó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, principalmente en las zonas donde se espera la presencia de precipitaciones.
El contraste será marcado, pues las temperaturas se mantendrán calurosas a muy calurosas, por lo que las autoridades recomiendan reforzar la hidratación y proteger la piel ante la exposición prolongada al sol.
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En el océano Pacífico también se mantiene vigilancia sobre dos sistemas meteorológicos. La Tormenta Tropical Norbert se encuentra al oeste de Baja California y, por ahora, no representa riesgo para el país. A su vez, la Depresión Tropical 15E permanece al suroeste de Baja California.
Para este lunes, la recomendación es mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles lluvias, tormentas y altas temperaturas.
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