Lluvias acechan a tres regiones de SLP; el calor no cede

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El clima dará un giro este lunes en buena parte de San Luis Potosí: mientras el calor continuará apretando, existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde en las regiones Altiplano, Media y Huasteca.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llamó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, principalmente en las zonas donde se espera la presencia de precipitaciones.

El contraste será marcado, pues las temperaturas se mantendrán calurosas a muy calurosas, por lo que las autoridades recomiendan reforzar la hidratación y proteger la piel ante la exposición prolongada al sol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el océano Pacífico también se mantiene vigilancia sobre dos sistemas meteorológicos. La Tormenta Tropical Norbert se encuentra al oeste de Baja California y, por ahora, no representa riesgo para el país. A su vez, la Depresión Tropical 15E permanece al suroeste de Baja California.

Para este lunes, la recomendación es mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles lluvias, tormentas y altas temperaturas.