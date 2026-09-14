Atrapan a pareja de "narcos" en la Progreso

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En la colonia Progreso, dos sujetos con dosis de droga fueron detenidos por oficiales de la policía municipal, cuando viajaban a bordo de un vehículo de aplicación que los reportó.

Durante patrullajes en la colonia referida, los elementos brindaron apoyo a un conductor de plataforma por aplicación, quien manifestó sentirse en riesgo debido a la actitud agresiva de dos pasajeros que trasladaba, por lo que solicitó la intervención de los agentes en el cruce de las calles Tales de Mileto y avenida Salk.

Enseguida, los oficiales detuvieron el vehículo y solicitaron a ambos pasajeros descender para una inspección preventiva.

Tras la atención y una inspección preventiva, los pasajeros fueron encontrados en posesión de diversas dosis de droga.

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De esta manera se encontró que Saul "N", de 32 años, portaba 21 bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia con característica al cristal, con un peso aproximado de 16.7 gramos. En tanto, el otro pasajero de nombre Edgar "N", de 23 años, fue encontrado en posesión de una bolsa con marihuana, con un peso aproximado de 11.9 gramos.

Ante estos hechos, ambas personas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias localizadas, para que la autoridad competente determine su situación jurídica.