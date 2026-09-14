Atrapan a pareja de "narcos" en la Progreso
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En la colonia Progreso, dos sujetos con dosis de droga fueron detenidos por oficiales de la policía municipal, cuando viajaban a bordo de un vehículo de aplicación que los reportó.
Durante patrullajes en la colonia referida, los elementos brindaron apoyo a un conductor de plataforma por aplicación, quien manifestó sentirse en riesgo debido a la actitud agresiva de dos pasajeros que trasladaba, por lo que solicitó la intervención de los agentes en el cruce de las calles Tales de Mileto y avenida Salk.
Enseguida, los oficiales detuvieron el vehículo y solicitaron a ambos pasajeros descender para una inspección preventiva.
Tras la atención y una inspección preventiva, los pasajeros fueron encontrados en posesión de diversas dosis de droga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De esta manera se encontró que Saul "N", de 32 años, portaba 21 bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia con característica al cristal, con un peso aproximado de 16.7 gramos. En tanto, el otro pasajero de nombre Edgar "N", de 23 años, fue encontrado en posesión de una bolsa con marihuana, con un peso aproximado de 11.9 gramos.
Ante estos hechos, ambas personas fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias localizadas, para que la autoridad competente determine su situación jurídica.
no te pierdas estas noticias
Conductor resulta lesionado tras choque en puente Rivera
Redacción
Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan el accidente ocurrido en Circuito Potosí.
Vehículo sin placas y cubierto causa movilización en el Centro Histórico
Pulso Online
La unidad fue localizada de madrugada en una calle peatonal
Localizan a persona sin vida en puente peatonal de Salvador Nava
Redacción
El hecho ocurrió en el cruce con Escandón; la circulación permanece cerrada en el carril lateral