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Ventarrón y lluvias tumban árboles

Por Jesús Vázquez

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Ventarrón y lluvias tumban árboles
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      Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado registrando en la ciudad, el sábado por la tarde los fuertes vientos y precipitaciones terminaron derribando un árbol en la colonia Manuel Moreno Torres, afortunadamente, no hubo personas lesionadas en este incidente.

      Los hechos se reportaron la tarde del sábado en la calle Cerrada de Cerro G., en la colonia Manuel Moreno Torres, donde las fuertes lluvias y vientos terminaron derribando un árbol de esta zona. 

      No había ninguna persona en el lugar, por lo que no se registraron personas lesionadas, los vecinos solicitaron apoyo para que las autoridades acudieran a retirar las ramas del árbol y liberar la calle, permitiendo nuevamente el paso de los automóviles.

      Al lugar acudieron elementos de Ecología de Matehuala y corporaciones de auxilio, quienes cerraron la calle mientras realizaban los trabajos para cortar el árbol y retirar las ramas. Después de algunos minutos, lograron retirar todo el material y liberar el camino, con el objetivo de evitar que pudiera ocurrir algún accidente.

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      Se pide a la población que durante esta temporada de lluvias evite refugiarse debajo de los árboles, así como permanecer cerca de postes de electricidad. En caso de que las lluvias sean muy fuertes, se recomienda evitar salir, incluso en motocicleta o automóvil, ya que esto representa un riesgo debido a que las fuertes corrientes de agua pueden arrastrar a las personas y los vehículos.

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