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Celebran aniversario de la Independencia en Brownsville

Por Carmen Hernández

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Celebran aniversario de la Independencia en Brownsville
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      RIOVERDE.- El municipio participó en eventos de celebración del Aniversario de la Independencia de México en Brownsville, Texas, estuvieron autoridades municipales.  

      El alcalde Arnulfo Urbiola Román, acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero y su equipo se trasladaron a Texas. 

      El jefe de la comuna representó al estado donde dio a conocer la cultura, los dulces típicos de la región, cabe mencionar que hubo una exposición de las artesanías elaboradas en el municipio. 

      Se dio a conocer los atractivos turísticos que se tienen como la Media Luna, las Grutas y los árboles milenarios con los que se cuenta en el municipio.  

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      Los titulares de Migración y Enlace Internacional Luis Eduardo Oviedo e Ismael Saldaña participaron como vínculo y contacto entre el Consulado de México en Brownsville.

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