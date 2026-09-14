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Protegerán el área de árboles milenarios

Conservarán el Nacimiento de los Peroles

Por Carmen Hernández

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Protegerán el área de árboles milenarios
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      RIOVERDE.- Más de 17 hectáreas de terreno donde se encuentran los árboles milenarios serán protegidas, se registrará como área destinada a la conservación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

      La semana pasada se llevó a cabo una reunión en la cual estuvieron habitantes de la comunidad de San Francisco y el titular de Agricultura y Recursos Hidráulicos Jorge Díaz Salinas. 

      La finalidad es conservar el Nacimiento de los Peroles, así como proteger los árboles milenarios como Maximina, que tiene 1,600 años, Maximino 1,600 años, su nombre se debe a Maximino Martínez y Pepe 1,100 años. 

      El área comprende 17.7 hectáreas y es donde se encuentran 14 plantas endémicas y 22 tipos de peces endémicos. 

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      El Gobierno apoyará a los ejidatarios para preservar el patrimonio y registrarlo como área destinada voluntariamente a la conservación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

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