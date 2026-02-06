Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025
El Ceepac enfrenta dificultades para pagar deuda con el INE
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene un adeudo de 1.4 millones de pesos con el Instituto Nacional Electoral (INE) que debió cubrirse desde el año pasado y que hasta ahora no ha podido pagar por falta de recursos.
El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García informó que el organismo realizó adecuaciones a su presupuesto 2026 para el gasto ordinario y el arranque del proceso electoral, pero en ninguna se contempló el pago de esta deuda, originada en la pasada elección del Poder Judicial del Estado.
Para este año, el Ceepac recibió 74 millones de pesos, prácticamente lo mismo que en 2025, además de 25 millones adicionales para iniciar el proceso electoral. Ante la falta de partida para cubrir el adeudo, desde la presidencia se gestiona una reunión con la Secretaría de Finanzas para solicitar una ampliación presupuestal.
Aunque no existe un plazo formal, mes con mes el INE envía recordatorios y requerimientos de pago.
