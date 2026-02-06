Defienden sueldazos del Ceepac

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, defendió el nivel salarial de la presidencia y las consejerías del organismo, al asegurar que todos los sueldos se ubican en el rango mínimo previsto en su Manual de Remuneraciones y que están sustentados en análisis de la legislación laboral.

“Nuestro manual de remuneraciones tiene una disposición que establece montos mínimos y montos máximos. Te puedo comentar que todos los salarios que hay en el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana están en la base mínima y están sostenidos a través del manual de remuneraciones con análisis en las leyes laborales. Y en ese sentido pues desde el Ceepac siempre hemos tenido transparencia en cuanto a cómo se llevan a cabo la designación de los salarios”, declaró.

Sus declaraciones surgen luego de que, al revisar los tabuladores anexos a la Ley del Presupuesto de Egresos de este año, se observara que las percepciones proyectadas para la presidencia y las consejerías del organismo electoral local superan las del gobernador del estado e incluso las de la Presidenta de la República.

De acuerdo con esos tabuladores, dentro de los organismos autónomos se identifican 75 cargos con percepciones anuales que van del millón a más de 2.5 millones de pesos. Entre ellos aparecen la presidencia y las consejerías del Ceepac. Para 2026, Blanco López tiene asignada una remuneración de 2 millones 488 mil pesos, mientras que cada una de las seis consejerías recibirá 2 millones 354 mil 738 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las consejerías del organismo están integradas por Graciela Díaz Vázquez, Juan Manuel Ramírez García, Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, así como Carlos David Cuéllar Arochi, Karla Patricia Solís Dibildox y Óscar Felipe Reyna Jiménez.

El propio tabulador estatal establece como referencia un tope de 1 millón 300 mil pesos como salario máximo conforme a la Ley de Remuneraciones. En contraste, el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum es de una remuneración total cercana a 2.9 millones de pesos brutos al año, considerando prestaciones.