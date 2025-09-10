CEGAIP da ultimátum al Concejo de Pozos

El Concejo Municipal de Villa de Pozos tiene hasta hoy 10 de septiembre para subsanar incumplimientos de transparencia de los meses de julio y agosto y así evitar que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) inicie procedimientos que deriven en multas que deben pagarse con ingresos individuales, no del erario.

José Gerardo Navarro Alviso, consejero presidente de la CEGAIP, recordó en entrevista que a Villa de Pozos se le aprobaron sus tablas de aplicabilidad en 2024 y se brindó un plazo de 90 días para que el Concejo Municipal iniciara el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la instalación de su Unidad de Transparencia.

“Ese término venció en abril de 2025 y a partir de entonces hemos hecho verificaciones internas de todos los meses, desde el principio de su constitución como municipio, y hemos hallado niveles de cumplimiento cuantitativo que supera lo que la Ley establece, es decir, por arriba del 90 por ciento. Sin embargo, también hemos notado que a partir de julio de 2025 han ido bajando los niveles de cumplimiento. En lo que corresponde al mes de agosto, Pozos tiene un 46 por ciento de cumplimiento, lo que seguramente se deberá subsanar a más tardar este miércoles, pues la Ley lo obliga”, explicó el funcionario.

Villa de Pozos habría cumplido cuantitativamente, pero no lo ha hecho de manera cualitativa en todos los aspectos, pues, por ejemplo, de acuerdo con Navarro Alviso, ha incumplido en las mismas fracciones, algunos relacionados con los ingresos.

“En esos incisos, aparece la leyenda de que la información está en proceso. Con eso se cumple cuantitativamente con la obligación de transparencia, pero no cualitativamente. Si el Concejo de Pozos persiste en el incumplimiento, se iniciarán procedimientos de verificación de oficio, lo que podría derivar en sanciones”, añadió.