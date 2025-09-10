Concluye festividad de Virgen del Rosario

CHARCAS.- Con éxito concluyeron los festejos en honor a la Virgen del Rosario de Charcas donde hubo novenarios, misas, rosas de plata, cabalgatas, música, danzas y peregrinaciones, para agradecerle las bendiciones que les ha dado a los devotos.

Para iniciar los festejos patronales desde temprana hora acudieron a cantarle las tradicionales mañanitas a la Virgen del Rosario, acudieron los mariachis así como los fieles católicos.

Cabe hacer mención que ciudadanos que radican fuera de Charcas sólo vinieron en esta fecha para agradecer a la Virgen las bendiciones que les ha dado y cumplir con una manda.

Durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones de diferentes puntos de la ciudad para darle las gracias a la Virgen del Rosario de Charcas, sin importar la fuerte lluvia se hizo un recorrido con la imagen de la Virgen y mientras ésta salía de la iglesia empezaron a sonar las campanas del templo en su honor.

Para finalizar los festejos de la Virgen de Charcas, el obispo de la Diócesis de Matehuala monseñor Margarito Salazar Cárdenas llevó a cabo una misa de acción de gracias en la que dijo: “hay que celebrar esta fiesta con dignidad de hijos de Dios, y hacer el compromiso de escuchar con claridad la palabra del hijo de la Virgen María”; para concluir las festas patronales hubo una gran muestra de fuegos artificiales.