Brutal arremetida de rebeldes en Congo

GOMA, RDC.- Rebeldes en el este de la República Democrática del Congo afiliados al grupo Estado Islámico mataron al menos a 60 personas en un ataque nocturno, informó un funcionario el martes.

El ataque fue obra de las Fuerzas Democráticas Aliadas en Ntoyo, Kivu del Norte, después de que los residentes se reunieron en un entierro.

“Eran alrededor de 10. Vi machetes. Le dijeron a la gente que se reunió en un solo lugar y comenzaron a cortarlos. Escuché a la gente gritar y me desmayé”, dijo a la AP un sobreviviente que estaba presente en el entierro. Solicitó el anonimato por temor a represalias.

El ataque de las FDA provocó alrededor de 60 muertes, declaró el coronel Alain Kiwewa, administrador local del territorio de Lubero, donde se encuentra Ntoyo. Añadió que el balance final aún no se conoce “porque el territorio acaba de desplegar servicios en el área para contar el número de personas decapitadas”.

La región está sumida en una serie de conflictos complejos, incluido un aumento de ataques por parte de las FDA, que opera en la región fronteriza entre Congo y Uganda.

Más tarde el martes, un líder de la sociedad civil informó de un segundo ataque por parte de ese grupo en el territorio de Beni en Kivu del Norte, con al menos 18 personas muertas.

“Muchos cuerpos continúan siendo recibidos en Oicha. Los cuerpos están deformados tras los golpes de machete”, dijo a la AP Claude Musavuli, un líder de la sociedad civil y activista de derechos humanos en Beni. Añadió que se ha llamado a los aldeanos para identificar los cuerpos.

“No sabemos hacia dónde vamos con esta situación”, expresó.

A pesar de las operaciones conjuntas de la República Democrática del Congo y Uganda para atacar a las FDA, que juró lealtad al Estado Islámico en 2019, ese grupo ha seguido atacando a civiles.

En julio, el grupo llevó a cabo dos ataques a gran escala en la provincia de Ituri: un ataque a una iglesia con al menos 34 muertos en Komanda y un ataque anterior que dejó 66 muertos en Irumu.

Los ataques empeoran la situación de los congoleños en la región oriental, donde se desarrollan varios otros conflictos, incluido uno importante entre los grupos rebeldes M23 respaldados por Ruanda y el gobierno central. El gobierno está combatiendo a múltiples grupos armados en diferentes frentes, lo que ha desviado tropas de las aldeas fronterizas, especialmente para combatir al M23.