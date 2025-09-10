logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Brutal arremetida de rebeldes en Congo

Afiliados al EI irrumpen en ceremonia fúnebre dejando al menos 60 muertos

Por AP

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Brutal arremetida de rebeldes en Congo

GOMA, RDC.- Rebeldes en el este de la República Democrática del Congo afiliados al grupo Estado Islámico mataron al menos a 60 personas en un ataque nocturno, informó un funcionario el martes.

El ataque fue obra de las Fuerzas Democráticas Aliadas en Ntoyo, Kivu del Norte, después de que los residentes se reunieron en un entierro.

“Eran alrededor de 10. Vi machetes. Le dijeron a la gente que se reunió en un solo lugar y comenzaron a cortarlos. Escuché a la gente gritar y me desmayé”, dijo a la AP un sobreviviente que estaba presente en el entierro. Solicitó el anonimato por temor a represalias.

El ataque de las FDA provocó alrededor de 60 muertes, declaró el coronel Alain Kiwewa, administrador local del territorio de Lubero, donde se encuentra Ntoyo. Añadió que el balance final aún no se conoce “porque el territorio acaba de desplegar servicios en el área para contar el número de personas decapitadas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La región está sumida en una serie de conflictos complejos, incluido un aumento de ataques por parte de las FDA, que opera en la región fronteriza entre Congo y Uganda.

Más tarde el martes, un líder de la sociedad civil informó de un segundo ataque por parte de ese grupo en el territorio de Beni en Kivu del Norte, con al menos 18 personas muertas.

“Muchos cuerpos continúan siendo recibidos en Oicha. Los cuerpos están deformados tras los golpes de machete”, dijo a la AP Claude Musavuli, un líder de la sociedad civil y activista de derechos humanos en Beni. Añadió que se ha llamado a los aldeanos para identificar los cuerpos.

“No sabemos hacia dónde vamos con esta situación”, expresó.

A pesar de las operaciones conjuntas de la República Democrática del Congo y Uganda para atacar a las FDA, que juró lealtad al Estado Islámico en 2019, ese grupo ha seguido atacando a civiles.

En julio, el grupo llevó a cabo dos ataques a gran escala en la provincia de Ituri: un ataque a una iglesia con al menos 34 muertos en Komanda y un ataque anterior que dejó 66 muertos en Irumu.

Los ataques empeoran la situación de los congoleños en la región oriental, donde se desarrollan varios otros conflictos, incluido uno importante entre los grupos rebeldes M23 respaldados por Ruanda y el gobierno central. El gobierno está combatiendo a múltiples grupos armados en diferentes frentes, lo que ha desviado tropas de las aldeas fronterizas, especialmente para combatir al M23.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bomba planeadora rusa mata a 24
Bomba planeadora rusa mata a 24

Bomba planeadora rusa mata a 24

SLP

AP

Las víctimas esperaban recibir sus pensiones en un pueblo del este de Ucrania

Brutal arremetida de rebeldes en Congo
Brutal arremetida de rebeldes en Congo

Brutal arremetida de rebeldes en Congo

SLP

AP

Afiliados al EI irrumpen en ceremonia fúnebre dejando al menos 60 muertos

Evacuan a más de 120,000 personas por inundaciones
Evacuan a más de 120,000 personas por inundaciones

Evacuan a más de 120,000 personas por inundaciones

SLP

AP

Continúa violenta jornada en Nepal
Continúa violenta jornada en Nepal

Continúa violenta jornada en Nepal

SLP

AP

Manifestantes incendian edificios gubernamentales y viviendas de políticos