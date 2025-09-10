Vivienda queda reducida a cenizas tras incendio

CÁRDENAS.- Incendio en una vivienda en el Barrio La Palma acaba con todo, los daños no han sido cuantificado; los hechos se suscitaron en la calle Juan de Dios en el Barrio de la Palma cerca de un cerro, cuando un cortocircuito provocó el siniestro.

Familias que se percataron de las enormes llamaradas solicitaron el apoyo de los Cuerpos de Emergencia, acudiendo Protección Civil a cargo del comandante Gabriel Santillán, el Cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública Municipal.

Sin embargo, la casa que está difícil de acceder, dificultó que se controlara el incendio, pese a la gran extensión de la manguera, el fuego se dispersó de inmediato y tardaron 4 horas en combatirlo.

Por fortuna no hubo lesionados, porque la familia radica en Monterrey, pero el fuego consumió todo, se perdieron recámaras, roperos y aparatos electrodomésticos, los daños no han sido cuantificados.

