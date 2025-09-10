Bomba planeadora rusa mata a 24

SLOVIANSK, Ucrania.- Una bomba planeadora rusa impactó el martes en un pueblo del este de Ucrania cuando varias personas hacían fila al aire libre para recibir sus pensiones mensuales. La explosión mató al menos a 24 personas y dejó heridas a otras 19, afirmó el Servicio de Emergencias de Ucrania.

La bomba impactó el pueblo de Yarova en la región de Donetsk alrededor de las 11 de la mañana, hora local, señalaron las autoridades. El pueblo se encuentra a menos de 10 kilómetros (6 millas) de la línea del frente. El jefe regional de Donetsk, Vadym Filashkin, dijo que 23 de los muertos eran pensionistas.

Hennadii Trush, residente de Yarova, dijo que su esposa murió en la explosión mientras esperaba para cobrar la pensión de su suegra, postrada en cama. Después, Trush huyó de Yarova con su madre anciana, quien fue trasladada en una camilla.

En estado de shock y con hollín aún en su rostro, Trush lloró al describir la escena del ataque. “Fue indescriptible”, dijo a The Associated Press. “Antes, los ataques caían en las afueras. Esta vez fue justo en el centro del pueblo”.

Este fue el más reciente ataque ruso en el que han muerto a civiles. Más de 12.000 civiles ucranianos han muerto en los tres años de guerra, según Naciones Unidas.

“Francamente brutal”, comentó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sobre el ataque del martes en una publicación en Telegram, e instó a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a gran escala a través de sanciones adicionales.

“El mundo no debe permanecer en silencio”, escribió Zelenskyy. “El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos debe tener una reacción. Europa debe tener una reacción. El G20 debe tener una reacción. Hace falta una acción contundente para que Rusia deje de traer muerte”.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no han avanzado en los últimos meses, y Moscú ha intensificado sus bombardeos aéreos sobre Ucrania. Rusia atacó Kiev el domingo con drones y misiles en el mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

“Todo el pueblo está en llamas”

Pavlo Diachenko, jefe de comunicaciones de la policía regional de Donetsk, dijo que llegó al lugar poco después del ataque.

“La imagen era horrenda: todo el pueblo está en llamas”, dijo a la AP. “Las casas particulares ardían, y la gente intentaba apagar las llamas con sus propias manos. Había muchos drones sobrevolando”.

Yarova está ubicada al norte de la ciudad de Lyman en Donetsk, un área donde Rusia ha intensificado los ataques recientemente mientras busca debilidades en las defensas ucranianas y avanzar hacia el norte de la región ucraniana.