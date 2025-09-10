logo pulso
SLP

Impulsa Congreso nueva gestión de derechos humanos

Por Samuel Moreno

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Impulsa Congreso nueva gestión de derechos humanos

Para el próximo periodo legislativo se buscará implementar un nuevo modelo de gestión en derechos humanos más sólido con el fin de hacer más accesible y transparente la atención a victimas en la entidad, anunció Marco Antonio Gama Basarte, diputado local del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Gama Basarte explicó que el objetivo principal es eliminar la incertidumbre y las dudas que han surgido entre las víctimas, además de fortalecer las visitadurías en distintas regiones del estado y establecer mecanismos más accesibles para que las personas puedan presentar denuncias y dar seguimiento a sus procesos.

“Es necesario hacerlo, hacerlo de fondo. Hay que fortalecer incluso las propias visitadurías en las distintas regiones del estado. Hay que buscar mecanismos más accesibles para la gente para que pueda denunciar, para que pueda tener conocimiento de cómo es su proceso y, sobre todo, más apertura de la propia Comisión”, dijo el diputado local.

Sobre acciones recientes de la Comisión, como el retiro de las fichas de su fachada medida que generó controversia entre colectivos por considerarla un atentado contra la memoria, el diputado indicó que estas situaciones deben revisarse, pero enfatizó que lo más importante es garantizar atención a los procesos y a las víctimas;  “lo de fondo es la atención a cada uno de los procesos. Es lo que no se debe perder, lo que no se debe hacer a un lado”.

