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Celebran 173 matrimonios igualitarios en V. de Pozos

Por Leonel Mora

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Celebran 173 matrimonios igualitarios en V. de Pozos
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      En el primer semestre de 2026, la Oficialía Primera del Registro Civil de Villa de Pozos celebró 173 matrimonios civiles de los cuales, dos fueron uniones entre personas del mismo género, lo que se consideró como prueba de que existe mayor apertura y respeto por parte de la sociedad y un trato incluyente y apegado a derecho por parte de la dependencia gubernamental.

      María de la Luz Camarillo Morquecho, titular de dicha Oficialía, consideró que, al existir una mayor apertura de la sociedad respecto a las uniones igualitarias, hay más parejas del mismo género que buscan legalizar su unión. En el periodo referido, acudieron al Registro Civil dos parejas: una formada por mujeres y otra de varones.

      "En esta Oficialía brindamos servicios con apego a la legalidad, respeto e igualdad para todas las personas, lo que ha permitido atender de manera eficiente la demanda de trámites relacionados con el estado civil de las y los habitantes del municipio y fortalecer la confianza de la población en las instituciones municipales, pues éstas garantizan el ejercicio pleno de sus derechos", declaró la funcionaria.

      Dejó claro que mientras las parejas cumplan con los requisitos establecidos por la Ley "todas reciben la misma atención y acompañamiento durante sus procesos, lo que fortalece una cultura de respeto, igualdad y no discriminación en beneficio de las y los ciudadanos".

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