Obra en avenida Adolfo López Mateos acumula casi un año de retraso
La prolongación Moctezuma enfrenta retrasos por lluvias, pero el Gobierno estatal prevé oficializar la terminación de obras en breve.
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La segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos que estaba prevista para ser entregada en dos meses y medio del año pasado, ahora podría concluirse en un año.
El arranque de los trabajos de reparación inició el 4 de agosto del 2025, cuya conclusión estaba contemplada para mediados de noviembre de ese año, estimación de Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Pública (Seduvop) que no se cumplió.
En entrevista, la funcionaria estatal informó que apenas esta semana comenzó con el levantamiento de concreto, a fin de proseguir con el proceso de terracería y el sistema de drenaje.
"Esperamos que en un par de meses, estemos entregando Adolfo (López Mateos", opinó Vargas Tinajero.
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Exteriorizó que una obra colindante corresponde a la prolongación Moctezuma, en cuya intervención no se ha podido realizar el colado por las luvias registradas en los últimos días
Pese a ello, consideró que, en próximas fechas el Gobierno del Estado estaría oficializando la terminación de los trabajos -que prácticamente tienen un año de haber comenzado-.
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