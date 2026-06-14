Muertos palestinos superan 73,000 en guerra de Gaza

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El número de palestinos muertos por la guerra entre Israel y Hamás ha superado los 73.000, informó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza, mientras Israel ha seguido atacando pese a un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.

Israel dice que sus ataques son sólo contra Hamás y otros milicianos que representan una amenaza o en respuesta a violaciones del alto al fuego, incluidos ataques ocasionales.

Casi 1.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la tregua, según el ministerio de salud. Cinco soldados israelíes han muerto desde entonces.

El número total de muertos desde el inicio de la guerra es ahora de 73.001, según el recuento del ministerio de salud. Más de 173.200 personas han resultado heridas desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, tras el ataque liderado por Hamás contra Israel. Ese ataque mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

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El Ministerio de Salud, parte del gobierno liderado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero dice que las mujeres y los niños constituyen alrededor de la mitad de todas las víctimas mortales.

Israel dice que intenta evitar lastimar a civiles y culpa de sus muertes a Hamás porque los milicianos operan en zonas densamente pobladas.

Alto al fuego estancado

El acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos y alcanzado en octubre, puso fin a las operaciones militares a gran escala y condujo al regreso de todos los rehenes restantes. Pero otros elementos del acuerdo se han estancado, ya que Hamás se ha negado a desarmarse y las tropas israelíes han avanzado en lugar de retirarse. Ambas partes acusan a la otra de violar el acuerdo, pero dicen que sigue en vigor.

El avance en todos los demás asuntos —incluida la reconstrucción, las retiradas de tropas israelíes y el establecimiento de un nuevo gobierno palestino— se ha frenado por el estancamiento sobre el desarme de Hamás, ha dicho Nickolay Mladenov, el principal diplomático que supervisa el alto el fuego.

La guerra desplazó a la mayor parte de la población palestina de más de 2 millones, dejó grandes partes del territorio en ruinas y creó escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros suministros básicos, ya que los cruces fronterizos con Gaza —todos menos uno controlados por Israel— se cerraron de golpe.

Al menos ocho palestinos muertos durante el fin de semana

Un ataque israelí el domingo por la tarde en el campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza, mató al menos a cuatro personas e hirió a otras, según funcionarios de salud del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas. Un funcionario militar israelí, que habló de forma anónima de acuerdo con las directrices militares, dijo que el ejército "atacó a terroristas" en la zona, sin dar más detalles.

Un niño de 13 años estuvo entre cinco palestinos muertos en Gaza el sábado por la noche y hasta las primeras horas del domingo, según funcionarios de salud palestinos. En respuesta al ataque del sábado por la noche que mató a dos de los cinco, el ejército israelí afirmó que estaba atacando a milicianos de Hamás.