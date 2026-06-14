Choque entre taxi y camioneta deja solo daños materiales en la carretera 57.

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Solo daños materiales dejó el choque de dos vehículos en el cruce de la lateral de la carretera 57 y la avenida Lago Danés.

El reporte se registró alrededor de las 12:00 horas de este mediodía, cuando un taxi que se incorporaba a la avenida Lago Danés impactó con su lado izquierdo a una camioneta Nissan color rojo que circulaba sobre la lateral de la carretera 57, a la altura del Tecnológico Superior, con dirección al Distribuidor Juárez.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del incidente.